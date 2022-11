Zwei Bewohner der Region Charkiw wurden bei Munitionsexplosionen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Charkiw wurden am Sonntag, den 27. November, zwei Personen bei Munitionsexplosionen verletzt und medizinisch behandelt. Dies berichtet die Nationale Polizei im Gebiet Charkiw.

„Gegen 14:30 Uhr wurde ein 56-jähriger Bewohner des Dorfes Kochubeyevka am Bein verletzt. Der Mann ist in seinem eigenen Garten auf einen Gegenstand getreten, der wie eine Mine aussah“, so die Polizei.

Ein 62-jähriger Mann wurde ebenfalls verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde er verwundet, als er versuchte, in einem Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Mykolajiwka eine „Streckenmarkierung“ zu demontieren…