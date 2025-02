Zwei Männer sind in der Region Cherson durch russische Minen in die Luft gesprengt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einer der verletzten Männer befindet sich in einer medizinischen Einrichtung, während der andere ambulant behandelt wird.

In der Region Cherson wurde durch die Detonation von russischem Sprengstoff im Dorf Veletenskoe ein 60-jähriger Anwohner verletzt und im Dorf Stoykoe wurde ein 51-jähriger Mann auf einer Mine in die Luft gesprengt. Dies berichtete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Montag, den 10. Februar.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Waldgürtel im Dorf Stoykoe ein Anwohner auf einer Mine in die Luft gesprengt wurde. Als Folge der Detonation erlitt der 51-jährige Mann ein Explosionstrauma, Prellungen, Schrapnellwunden an Händen, Beinen, Gesicht und Bauch. Sein Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft.

Ein Mann, der am Morgen des 9. Februar durch die Detonation von russischem Sprengstoff in Veletenskoye verletzt wurde, wandte sich ebenfalls an die Sanitäter. ein 60-jähriger Anwohner war mit seinem Moped auf eine Lepestok-Antipersonenmine gefahren. Er erlitt eine Explosionsverletzung und eine Schrapnellwunde am Schienbein.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 27. Januar von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen Traktor im Bezirk Cherson abwarfen. Bei dem Angriff wurde ein 44-jähriger Mann getötet.

In der Region Charkiw wurde durch die Explosion eines Sprengkörpers in einem Privathaus ein 10-jähriger Junge getötet.