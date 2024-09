Zwei Tonnen Kokain wurden in Deutschland beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Polizei erhielt Informationen über das Kokain aus anderen europäischen Ländern. Die Razzia erfolgte nach wochenlangen Ermittlungen.

In Deutschland hat die Polizei in der Hafenstadt Hamburg mehr als 2 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Dies meldete die Deutsche Welle am Vortag.

Nach Angaben der Gesetzeshüter könnte der Marktwert der beschlagnahmten Drogen etwa 100 Millionen Euro betragen.

„Dies ist ein herausragender Erfolg und eine der größten Beschlagnahmungen in der laufenden Operation“, sagte der Hamburger Innensenator Andy Grote.

Die Gesetzeshüter entdeckten das Kokain am Mittwochnachmittag bei der Durchsuchung eines Schiffscontainers im Stadtteil Rothenburgsort, in der Nähe des Hafens. Das Kokain war in Bananenkisten versteckt.

Zwölf Verdächtige im Alter zwischen 21 und 43 Jahren wurden verhaftet. Sie sind Staatsbürger aus Deutschland, der Türkei, Afghanistan, dem Irak, Syrien, Albanien und Indien. Einige von ihnen waren der Polizei bereits wegen Drogendelikten bekannt.

Die Polizei sagte, sie habe Hinweise aus anderen europäischen Ländern erhalten und die Razzia sei nach wochenlangen verdeckten Ermittlungen erfolgt.