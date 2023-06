Zwei Zivilisten wurden Opfer der russischen Angriffe im Donbass

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Donezk zwei Zivilisten durch Beschuss getötet und ein Zivilist verwundet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko, am 21. Juni mit.

Er wies darauf hin, dass durch den Beschuss von Rai-Alexandrowka Stromleitungen beschädigt worden seien.

Ein Zivilist wurde in Kostjantyniwka und ein weiterer in Druschba getötet. Ein Bewohner von Molocharka wurde verletzt.

Häuser wurden in Kurachowo (eins), Schtscherbinowka (fünf), Sewernoje (eins), Kostjantyniwka (acht), Torskoje (drei) und Zarechnoje (fünf) beschädigt.

In der Gemeinde Chasovoyarsk beschädigten feindliche Granaten ein mehrstöckiges Gebäude und Nebengebäude, in New York das Verwaltungsgebäude.

Darüber hinaus wurde Awdijiwka massiv beschossen.

Am Tag zuvor beschossen die Russen eine Gruppe von Rettungskräften in Cherson. Dabei wurde einer von ihnen getötet und acht weitere wurden verwundet.

