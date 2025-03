Êrmak: Die Russische Föderation muss sagen, ob sie Frieden will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wenn die Russen zu einem Waffenstillstand bereit sind, ist die ukrainische Seite bereit, ununterbrochen zu arbeiten, um die nächste Verhandlungsebene vorzubereiten.

Nach den heutigen Vereinbarungen in Saudi-Arabien muss Russland klar sagen, ob es Frieden will oder nicht. Die Ukraine hat bereits bewiesen, dass sie zu einem gerechten und dauerhaften Frieden bereit ist. Dies sagte der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak nach dem Abschluss der Verhandlungen in Jeddah gegenüber Journalisten, berichtet Ukrinform.

„Russland sollte klar sagen: Es will Frieden oder nicht. Es will diesen Krieg, den es begonnen hat, beenden oder nicht. Heute war die Position der Ukraine absolut klar und verständlich. Es ist wichtig, dass die Menschen auf der ganzen Welt dies verstehen“, sagte er.

Wenn die Russen die Bedingungen des Waffenstillstands akzeptieren, ist die ukrainische Seite bereit, ohne Unterbrechung an der Vorbereitung der nächsten Verhandlungsebene zu arbeiten, so Jermak.

„Denn dies ist nur der erste Schritt. Ich möchte betonen, dass es sehr wichtig ist, dass die Ukraine heute erneut, wie in all den drei Jahren des Kampfes für unsere Freiheit, der ganzen Welt gezeigt hat, dass sie Frieden will. Wir sind bereit für den Frieden, für einen gerechten und dauerhaften Frieden“, betonte der Chef des Präsidialamtes.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine sich bereit erklärt hat, den Vorschlag der USA zur sofortigen Einführung eines vorübergehenden, 30-tägigen Waffenstillstands zu akzeptieren, vorausgesetzt, dass Russland diesen akzeptiert und gleichzeitig einhält. US-Außenminister Marco Rubio sagte, Washington beabsichtige nun, diesen Vorschlag an die russische Seite zu richten.

