über der Region Dnipropetrowsk zerstörten die Streitkräfte der Ukraine sechs iranische Drohnen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Über Nacht, am 2. November, zerstörte das Militär des Luftkommandos Ost über mehrere Stunden sechs feindliche Kamikaze-Drohnen Shahed-136 über der Region. Dies berichtete Walentyn Resnitschenko, Chef der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk.

„Das nächtliche Rumpeln am Himmel ist das Werk unserer Luftabwehr. Unsere Verteidiger sind mächtig!“, schrieb er in Telegram.

Reznichenko merkte auch an, dass die Russen die Region Nikopol in der Nacht und am Morgen erneut terrorisierten – Nikopol und die Gemeinde Krasnogorievsk wurden mit MLRS beschossen.

„Vorläufige Menschen wurden nicht verletzt. In anderen Bezirken ist die Nacht dank unseres Militärs ohne „eingehende Angriffe“ verlaufen und es ist seit dieser Minute ruhig“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung…