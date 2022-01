überschwemmungen in Transkarpaten: Ein Teenager, der in den Fluss gefallen ist, wird vermisst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Jugendlicher ist während des Hochwassers in den Fluss Krainyaya im Bezirk Rakhiv in der Region Transkarpaten gefallen. Dies teilte der staatliche Notdienst der Ukraine am Donnerstag, den 6. Januar, mit.

Es ist bekannt, dass ein im Jahr 2007 geborener Teenager ins Wasser gefallen ist. Die Rettungskräfte werden morgen weiter nach ihm suchen.

In den Unterkarpaten:

zehn Wohnhäuser in den Bezirken Rachiw, Tjachiw und Berehove stehen weiterhin unter Wasser;

360 Haushalte;

etwa 400 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.

Auch in Khust sind zwei Abschnitte der Straße H-09 auf einer Länge von etwa 50 Metern überflutet. Zugleich sind die öffentlichen Straßen befahrbar…