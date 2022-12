Die IFC hat 2 Mrd. USD zur Unterstützung von Investitionen in der Ukraine bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) hat 2 Mrd. USD zur Unterstützung von Investitionen in der Ukraine bereitgestellt. Dies berichtet das ukrainische Wirtschaftsministerium.

Es wird berichtet, dass die Hauptrichtungen dieses Programms die Handelsfinanzierung für ukrainische Banken, den Agrarsektor und kleine und mittlere Unternehmen sind.

„Sehr wichtig ist die Tatsache, dass die Leitung des Unternehmens den Vorschlag unterstützt hat, der IFC die Zusammenarbeit mit staatlichen Unternehmen zu ermöglichen. Dies ist eine Ausnahme für die Ukraine. Im Allgemeinen ist es der IFC praktisch untersagt, mit staatlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten“, sagte Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko.

Außerdem genehmigte der IFC-Verwaltungsrat zwei separate Projekte für den Privatsektor: für das französische Unternehmen EnVivo, das in der Ukraine im Agrarsektor tätig ist, sowie eine Kriegsrisikoversicherung (über die MIGA) für die Raiffeisen Bank.

„Es wird erwartet, dass eine solche Finanzierung privates Kreditkapital mobilisiert, da die IFC in der Regel nicht mehr als 30 % der Kosten eines Projekts finanziert und Geschäftsbanken und andere internationale Finanzinstitutionen in das Finanzierungskonsortium einbezieht. So kann die Gesamtsumme der Projekte der ukrainischen Unternehmen, die finanziert werden können, mehr als 6 Milliarden Dollar betragen“, bemerkte Sviridenko.

Zur Erinnerung: Mychajlo Podoljak, Berater des Leiters des Präsidialamtes, glaubt, dass die Ukraine nach dem Sieg im Krieg mit Russland sehr beliebt für Industrieinvestitionen und High-Tech-Wirtschaft sein wird.

