24 Stunden im Donbass: vier Bombardierungen, keine Verletzten

Im Donbass ignorieren die illegalen bewaffneten Formationen weiterhin die im Rahmen der Trilateralen Kontaktgruppe getroffenen Vereinbarungen. In den vergangenen 24 Stunden, am 1. Januar, verzeichneten die Separatisten vier Verstöße gegen die Waffenstillstandsregelung. Soldaten der ukrainischen Streitkräfte wurden nicht verletzt, berichtete das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinten Nationen am Sonntag, den 2. Januar.

So eröffnete der Feind in Richtung Schyrokyne das Feuer mit automatischen Granatwerfern, Panzerabwehrwaffen und großkalibrigen Maschinengewehren.

In der Nähe von Novoluhanske feuerten separatistische Söldner mit Granatwerfern und Handfeuerwaffen.

In Richtung Vodyane, Gebiet Donezk, eröffnete der Feind das Feuer mit Panzerabwehrgranaten.

Unweit von Sajzewe eröffnete der Feind das Feuer aus automatischen, auf Fahrzeugen montierten Granatwerfern.

„Dank der Bemühungen unserer Soldaten sind die Linien der ukrainischen Einheiten unverändert geblieben“, so das Hauptquartier.“

Seit 7:00 Uhr am Sonntagmorgen wurde kein feindlicher Beschuss mehr verzeichnet…