24 Stunden in der Operation der Vereinigten Streitkräfte: 80 Beschuss, verwundeter Soldat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden, am 20. Februar, eröffneten feindliche Truppen im Donbass 80 Mal das Feuer auf ukrainische Stellungen. Ein Soldat erlitt eine mittelschwere Schrapnellwunde. Dies wurde in der morgendlichen Zusammenfassung des Pressezentrums des Joint Forces Operation Headquarters berichtet.

Der verwundete Soldat befindet sich in einer medizinischen Einrichtung. Sein Gesundheitszustand ist zufriedenstellend.

Der Beschuss erfolgte durch 152-mm- und 122-mm-Artillerie, 120-mm- und 82-mm-Mörser, Panzerabwehrmaschinengewehre, automatische Fahrzeuggranatwerfer, großkalibrige Maschinengewehre und Kleinwaffen.

Am heutigen Tag wurden im Donbass acht Verstöße gegen das Minsker Waffenverbot verzeichnet.

Der Feind beschoss zweimal Talakivka – mit 122-mm-Artillerie, 120-mm- und 82-mm-Mörsern; Pyshchevik – mit 120-mm-Mörsern; Vodyanoye zweimal – mit 120-mm-Mörsern; Krasnogorovka – mit 120-mm-Mörteln; Memryk – mit 152-mm-Artillerie; Stanyzja Luhanska – mit 122-mm-Artillerie.