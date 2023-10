S-300-Flugabwehrraketensystem bei Angriff auf Krim beschädigt - RosMedia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein S-300 Boden-Luft-Raketensystem der Luftabwehrtruppen des russischen Verteidigungsministeriums wurde bei dem gestrigen Raketenangriff auf der vorübergehend besetzten Krim beschädigt. Dies meldete der russische Telegramkanal Astra am Dienstag, den 31. Oktober.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff am Morgen des 30. Oktober auf ein Ziel im Bezirk Saksky in der Nähe des Dorfes Molochnoye durchgeführt wurde. In diesem Gebiet ist der Komplex Luftverteidigung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation stationiert.

„Infolge des Angriffs wurde das S-300 SAM-System beschädigt und ein Dieselgenerator zerstört. Vorläufig gibt es keine Verletzten“, heißt es in der Meldung.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 30. Oktober waren in Sewastopol laute Geräusche zu hören. Die Besatzungsbehörden behaupteten einen Angriff von unbemannten Flugzeugen.

Am Morgen des 30. Oktober berichteten russische Medien, dass 17 russische Militärangehörige auf der Krim nach einem nächtlichen Angriff auf ein russisches Flugabwehrraketenregiment in der Nähe des Dorfes Olenevka verwundet wurden.