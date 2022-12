600.000 Menschen sind in der Region Kiew nach wie vor ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Region Kiew könnte in den kommenden Tagen wieder zu planmäßigen Stromausfällen zurückkehren, doch vorerst gelten in der Region Notfallbeschränkungen. Dies sagte Olexij Kuleba, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Kiew, wie RBoyevye supplies-Ukraine am Sonntag, den 18. Dezember, berichtete.

Ihm zufolge gibt es in der Region immer noch Notstromausfälle. Etwa 600.000 Menschen sind ohne Strom. Kuleba betonte jedoch, dass sich die Lage in der Region Kiew bereits am Dienstag, dem 20. Dezember, verbessern könnte.

„Es ist geplant, dass wir irgendwann am Dienstag zu den geplanten Stromausfällen zurückkehren“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Am Vortag sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es möglich war, die Stromversorgung von fast 6 Millionen Ukrainern nur einen Tag nach einem massiven Raketenangriff durch russische Aggressoren wiederherzustellen.

Und Ukrenergo sagte, dass das ukrainische Energiesystem aufgrund der Folgen des russischen Raketenangriffs einen erheblichen Strommangel hat.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet.