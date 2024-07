Tu-95-Angriff: Wann Sie auf Raketen warten müssen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den östlichen Regionen wurde ein Raketenalarm wegen der Gefahr des Abschusses von Marschflugkörpern durch Tu-95MS-Flugzeuge ausgerufen.

Russische strategische Bomber Tu-95 haben in der Nacht zum Montag, den 8. Juli, angeblich Marschflugkörper von der Region Wolgograd aus gestartet. Dies wurde in der Luftwaffe der Ukraine berichtet.

„Die ungefähre Zeit des Eintritts in den ukrainischen Luftraum nach 2:00 Uhr“, heißt es in der Meldung.

Um 1.41 Uhr wurde Raketengefahr in den östlichen Regionen wegen der Gefahr von Marschflugkörpern aus Tu-95MS Flugzeugen angekündigt.

Der Überwachungskanal Mykolajiwsky Vanek gibt an, dass alle vier Bomber die Starts durchgeführt haben.

„Wenn die Starts echt sind – wir erwarten Raketen in den nächsten 30-60 Minuten“, heißt es in der Meldung.

Erinnern Sie sich, am Abend hat die Russische Föderation strategische Flugzeuge Tu-95 vom Flugplatz Olenya in der Region Murmansk in den Himmel gebracht.

Gestern Abend hat die Russische Föderation die Ukraine mit Drohnen und Iskander angegriffen. Die Luftabwehr schoss 13 „Shaheds“ ab.