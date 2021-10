Abgeordnete Skorokhod im Parlament ohnmächtig - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Abgeordnete Anna Skorokhod hat in den Büros eines Ausschusses der Werchowna Rada das Bewusstsein verloren, berichtet die Zeitung Vesti. Nach Angaben der Zeitung wurde ein Krankenwagen zum Parlament gerufen.

Skorochod wurde zur gleichen Zeit wie der heute Nacht verstorbene Abgeordnete Anton Poljakow aus der Fraktion der Volksdiener ausgeschlossen. Wir erinnern daran, dass Polyakov mitten in der Nacht bewusstlos in einem Taxi aufgefunden wurde, das von einer Streife wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten wurde. Die eintreffenden Sanitäter versuchten, den Abgeordneten wiederzubeleben, was jedoch nicht gelang. Vorläufigen Berichten zufolge wurde der Tod des Abgeordneten durch akute Koronarinsuffizienz, eine akute koronare Herzkrankheit, verursacht.