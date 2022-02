Alle Politiker, die sich mit den Medien angelegt haben, haben ein schlechtes Ende genommen - Kolesnikov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Borys Kolesnikov, der Vorsitzende der Partei Ukraine – Nash House, kommentierte die Situation im Zusammenhang mit der möglichen Schließung des Nash-Kanals im TV-Kanal Direct.

„Heute wird der Sender Nash TV vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat angegriffen, bedroht und unter Druck gesetzt. Lassen Sie uns die Wahrheit sagen. Der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ist der Präsident der Ukraine, während Sekretär Olexij Danilow lediglich die Tagesordnung der Sitzungen organisiert. Seine Funktion ist rein technisch. Man kann die fünf früheren Präsidenten der Ukraine unterschiedlich behandeln, aber keiner von ihnen hat sich erlaubt, Fernsehsender abzuschalten“, sagte er.

Als Beispiel nannte Kolesnikov die Weitergabe von geheimen Daten des ehemaligen Analysten der US National Security Agency, Edward Snowden.

„Es gibt einen Trend: Viele Oppositionssender werden beschuldigt, angeblich Verschlusssachen zu veröffentlichen und sollten deshalb ihre Lizenzen verlieren. Können Sie sich vorstellen, dass die US-Behörden in dem Fall, dass der ehemalige NSA-Analyst Edward Snowden geheime Informationen weitergibt, nicht ihn, sondern die Washington Post, CNN oder NBS beschuldigen würden? Für so etwas würden die führenden amerikanischen Medien aus den Strafverfolgungsbehörden ein Kotelett nach ‚Kiewer Art‘ machen“, meint der Vorsitzende der Partei Ukraine – Unser Haus.

Kolesnikov ist sich sicher, dass man sich bei der Behandlung solcher Fragen auf die Erfahrungen des Westens stützen muss.

„Zunächst einmal gibt es das Gesetz über den Angriff auf den guten Ruf. Wenn ein Journalist falsche Informationen veröffentlicht, ist er dafür nicht verantwortlich. Die Verantwortung sollte finanziell sein. Und nicht der Journalist, sondern die Publikation, für die er arbeitet, sollte zur Verantwortung gezogen werden. Schließlich ist eine Publikation oder ein Fernsehsender eine unternehmerische Tätigkeit. Zweitens ist das Gesetz über ausländische Agenten in den Vereinigten Staaten seit 1938 in Kraft. Zur Verteidigung von Hitlers Propaganda beschlossen sie, dass ausländische Begünstigte nicht mehr als 20 % an amerikanischen Medienunternehmen besitzen durften. Man muss sich immer nach den Gesetzen richten, und unsere Regierung ist auf dem besten Weg, sich an die Hand zu nehmen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass alle Politiker, die mit den Medien in den Krieg gezogen sind, entweder schlecht oder sehr schlecht geendet haben. Die Redefreiheit ist unantastbar. Sie ist die Grundlage der Demokratie“, sagte er.