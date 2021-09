Ein Amerikaner lebt seit einem Monat im Terminal von Boryspil

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 54-jähriger Amerikaner lebt seit fast einem Monat auf dem Flughafen von Boryspil. Dies berichtete TSN am Dienstag, den 28. September.

Ein Mann namens Nader wiegt mehr als 180 Kilogramm und kann sich nicht selbständig fortbewegen. Seit fast einem Monat schläft er auf Liegestühlen und wäscht sich in Toiletten und unter Wasserhähnen. In der Zwischenzeit ist die US-Botschaft bereit, ihm ein Rückflugticket in die USA zu kaufen, aber der Mann weigert sich, da er weiterreisen möchte.

Tatsache ist, dass Unbekannte seine gesamten Ersparnisse gestohlen haben – mehr als 9 Tausend Dollar. Am 1. Oktober wird der Mann seine Invaliditätsrente (700 Dollar) erhalten und kann dann weiter nach Polen oder in die Tschechische Republik reisen.

„Die amerikanische Botschaft kauft mir ein kostenloses Ticket und ich kann nach Amerika fliegen, aber ich will nicht dorthin“, sagte der Mann.

Gleichzeitig fühlt er sich im Terminal sicher, die Polizei schützt ihn sogar.

„Die Bürger beschweren sich nicht über ihn, und die Flughafenmitarbeiter auch nicht. Es gibt keinen rechtlichen Grund, ihn nach draußen zu bringen“, sagten die Gesetzeshüter.

