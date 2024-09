Angriff auf die Region Mykolajiw: In einer kritischen Infrastruktureinrichtung ist ein Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge eines russischen Drohnenangriffs im Bezirk Bashtanskyj der Region Mykolajiw brach in einer kritischen Infrastruktureinrichtung ein Feuer aus.

Als Folge des russischen Drohnenangriffs im Bashtansky Bezirk der Region Mykolajiw ist in einer kritischen Infrastruktureinrichtung ein Feuer ausgebrochen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Montag, den 30. September in Telegram mit.

„In der Nacht zum 30. September kam es in der Region infolge eines feindlichen Angriffs zu einem Brand in einer kritischen Infrastruktureinrichtung. Es wurden alle notwendigen Dienste hinzugezogen, um die Folgen zu beseitigen“, schrieb er.

Informationen über die Opfer werden derzeit noch geklärt.

Die Luftabwehrkräfte haben über der Region drei „Shahed“ abgeschossen, fügte Kim hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass die ukrainische Luftwaffe in der Nacht die Bewegung mehrerer Gruppen von Drohnen am Himmel gemeldet hat. In Kiew dauerte der Luftalarm mehr als fünf Stunden. Die Kräfte der Luftverteidigung haben alle Drohnen neutralisiert.