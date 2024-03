UAV-Angriff: Verteidigungsstreitkräfte über abgeschossene Ziele informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat in der Nacht zum 2. März acht „Shahedin“-Drohnen aus den Gewässern des Schwarzen Meeres über Odessa und der Region gestartet. Sieben von ihnen wurden von den Kräften und Mitteln der Luftverteidigung abgeschossen, aber eine Drohne traf bei Manövern zwischen Wohngebieten ein neunstöckiges Gebäude in Odessa. Dies berichteten die Verteidigungskräfte (SO) der Südukraine am Samstag, den 2. März, auf ihrem Telegram-Kanal.

Einheiten der Luftabwehrkräfte haben eine Stunde lang „im Intensivmodus diesen Angriff“ auf die Region Odessa reflektiert.

Durch den Einschlag einer der Drohnen in ein Wohnhaus wurde ein Teil des Eingangs von 18 Wohnungen zerstört.

Es ist nun bekannt, dass es einen Toten und sieben Verletzte gab. Unter den Verletzten sind eine schwangere Frau und ein kleines Kind.

Jetzt läuft eine Such- und Rettungsaktion. Nach vorläufigen Angaben könnten sich noch Menschen unter den Trümmern befinden.

Zuvor wurde über den Anschlag auf ein Wohnhochhaus in Odessa berichtet. Später wurde das Opfer bekannt.