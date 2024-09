Angriffe auf Charkiw: die Zahl der Toten hat sich erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine 72-jährige Frau, die in einem neunstöckigen Gebäude im Kievskyj-Bezirk von Charkiw wohnte und von einer FAB-500 der UMPK getroffen wurde, starb im Krankenhaus.

Die Zahl der bei den russischen Luftangriffen auf Charkiw am 24. September getöteten Menschen hat sich auf 5 erhöht. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts am 26. September mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine 72-jährige Frau – eine Bewohnerin eines neunstöckigen Gebäudes im Stadtteil Kievskyj von Charkiw, in dem eine FAB-500 der UMPK einschlug – im Krankenhaus gestorben ist.

Insgesamt wurden durch den Angriff auf Charkiw 34 Menschen unterschiedlich schwer verletzt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen am 24. September zwei UABs auf Hochhäuser in den Bezirken Kiew und Saltovskyj in Charkiw abgeschossen haben. Dabei wurden Menschen verletzt, Wohngebäude und zivile Infrastruktur beschädigt.