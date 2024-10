Die Apfelpreise sind auf ein Rekordhoch gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Preise für alle Äpfel sind in der Ukraine gestiegen. Aber der Preis für Saft oder technische Äpfel ist auf ein Rekordhoch gestiegen.

„Die Käufer akzeptieren Äpfel, die für die Verarbeitung geeignet sind, zu einem Preis von 12 Hrywnja pro Kilogramm. Das ist der höchste Preis, den ich in meiner Zeit im Apfelgeschäft je gesehen habe“, sagt Mykhailo Teleshetskyj, Besitzer einer industriellen Obstplantage in der Nähe von Khotyn, Region Czernowitz.

Nach Angaben des Apfelgroßhändlers USPA Fruit ist der Durchschnittspreis für einen „technischen“ Apfel im Oktober auf 30 Eurocent gestiegen.

Allerdings gibt es bei den Apfelerträgen regionale Unterschiede.

Besitzer von Apfelplantagen in Bukowina, Transkarpaten und Nord-Podillia können in diesem Jahr ihre Flotte mit Luxusmodellen aufrüsten. Die meisten von ihnen haben eine gute Ernte. Ihre Kollegen in den Regionen Winnyzja und Poltawa hingegen werden bestenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Hier haben die Obstplantagen unter den Maifrösten gelitten.