Arachamija hat die Bedingungen für "Sicherheitsgarantien" für Russland genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Vorsitzende der Parlamentsfraktion „Diener des Volkes“, David Arachamija, hat die Bedingungen für mögliche Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für Russland genannt, auf die sich der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag bezog. Was dafür erfüllt sein muss, schrieb Arachamija am Samstag, 3. Dezember, in seinem Telegramm.

„Die Ukraine kann Russland ‚Sicherheitsgarantien‘ geben, aber dafür muss das Aggressorland eine Reihe von Bedingungen erfüllen“, schrieb er.

Arachamija betonte, dass Russland für die „Sicherheit“, von der Macron spricht, nur Folgendes braucht: unser Land verlassen, Reparationen zahlen, alle Kriegsverbrecher bestrafen, freiwillig auf Atomwaffen verzichten.

Er betonte, dass nur wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind