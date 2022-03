Arestowytsch: Die Lage in Mariupol und in der Operationszone der Gemeinsamen Streitkräfte ist kompliziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im belagerten Mariupol ist das Verhältnis der Seiten 1 zu 12 nicht zu Gunsten der Ukraine. Die Lage in der Stadt und in der Operationszone der Gemeinsamen Streitkräfte ist kompliziert. Dies erklärte am Sonntag, den 27. März, Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes.

Ihm zufolge hat Russland seine Hauptanstrengungen nach Osten verlagert (Mariupol, die Operationszone der Gemeinsamen Streitkräfte) und versucht um jeden Preis, die ukrainischen Truppen zwischen Isjum und Volnovakha einzukesseln.

„In der Nähe von Isjum finden schwere Kämpfe statt, einigen Berichten zufolge ist der Feind vorgerückt, anderen zufolge haben unsere Truppen ihn ein wenig zurückgedrängt. Auf jeden Fall wird dort zur Zeit heftig gekämpft, und es wird eine Menge Information und Desinformation gleichzeitig geben. Dies ist nicht die letzte schwierige Nachricht aus dem Bereich der Operation Vereinte Kräfte“, sagte Arestowytsch.

Der Berater sagte voraus, dass sich das Schicksal des Feldzugs weitgehend im Donbass entscheiden werde, weshalb der Feind seine Hauptanstrengungen dort konzentriere.

„Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist zweierlei: Indem er seine Hauptanstrengungen dort konzentriert, schwächt er sich an anderer Stelle, wir verstehen seine Absicht genau und arbeiten entsprechend“, betonte er.

Der russisch-ukrainische Krieg befindet sich derzeit in einer positionellen Phase, in der Kiew im Vorteil ist, versicherte Arestowytsch…