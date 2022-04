Asow zeigte Mariupol nach 40 Tagen Krieg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Asowsche Militärbataillon veröffentlichte in der Nacht zum Dienstag, den 5. April, ein Video der Stadt Mariupol, die durch den ständigen Beschuss der russischen Armee zerstört wurde.

„40 Tage Hölle in Mariupol. Die Festung Asow in Flammen und Asche. Zerstört. Aber nicht besiegt“, heißt es in der Bildunterschrift des Videos.

Zuvor hatte Asow erklärt, die Bilder aus den Vororten Kiews seien erschreckend, doch die Lage im besetzten Mariupol sei viel schlimmer.

Selenskyj sprach über das Schicksal von Mariupol.