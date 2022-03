Assistent des Abgeordneten unter Verdacht der Zusammenarbeit mit dem FSB

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Generalstaatsanwaltschaft hat mitgeteilt, dass ein Berater eines ukrainischen Parlamentsabgeordneten des Staatsverrats verdächtigt wird, Informationen an den russischen Föderalen Sicherheitsdienst weitergegeben zu haben. Dies teilte der Pressedienst der PGO am Samstag, den 5. März, mit.

Den Ermittlungen zufolge hat der Verdächtige von Oktober 2014 bis Februar 2022 gegen Geld Informationen über die Verteidigungs-, Staats-, Wirtschafts- und Informationssicherheit der Ukraine gesammelt und an die russischen Sicherheitskräfte übermittelt. Er erstellte persönlich analytische Berichte über die wirtschaftliche, staatliche und soziale Lage in der Ukraine sowie über die Beziehungen zwischen den in der Werchowna Rada vertretenen politischen Kräften nach einer vom Vorgesetzten des Geheimdienstes festgelegten Vorlage.

Darüber hinaus bezog sich das von dem Assistenten zusammengestellte Material auf die Bereitstellung von Wirtschafts- und Verteidigungshilfe für die Ukraine durch westliche Partner unter Verwendung von Analyseberichten des ukrainischen Verteidigungsministeriums, die auf Anfrage ukrainischer Abgeordneter bereitgestellt wurden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verdächtige während seiner gesamten kriminellen Tätigkeit etwa 80.000 Dollar von FSB-Beamten erhalten hat.

Der Mann wurde festgenommen und für 30 Tage in Gewahrsam genommen.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen Berater eines Abgeordneten der Oppositionspartei Platform – For Life. Sein Name wurde nicht bekannt gegeben…