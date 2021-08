Auktion in Las Vegas beschließt, 11 Picassos auf einmal zu verkaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Auktionshaus Sotheby’s will in diesem Herbst 11 Werke des Künstlers Pablo Picasso versteigern. Gemälde und Keramiken des herausragenden Meisters wollen ein einzelnes Set verkaufen. Die Auktion findet im Oktober statt, dem 140. Jahrestag der Geburt des Künstlers. Der Startpreis für das gesamte Set wird auf mindestens 100 Millionen Dollar geschätzt.

Diese Werke befinden sich heute in der Sammlung der MGM Resorts Casino and Hotel Group. Einige von ihnen wurden im Picasso-Restaurant im Bellagio Hotel ausgestellt (siehe Bild unten). Nach der Auktion werden 12 weitere Picasso-Werke in der Sammlung verbleiben.

Das teuerste Gemälde der Sammlung ist Die Frau mit der orangefarbenen Baskenmütze von 1938. Das Gemälde, dessen Wert auf 20-30 Millionen Dollar geschätzt wird, zeigt Marie-Thérèse Walter, die Dargestellte des Künstlers. Übrigens wurde das Picasso-Gemälde „Frau am Fenster sitzend„ („Marie-Thérèse“) in New York für 103,4 Millionen Dollar versteigert.

Interessanterweise wird dies die erste US-Auktion von Sotheby’s sein, die außerhalb von New York stattfindet.

Inzwischen hat die griechische Polizei Picassos „Kopf einer Frau“ und Piet Mondrians „Windmühle“ wiedergefunden, die 2012 aus der Nationalgalerie in Athen gestohlen worden waren. Die Gemälde wurden in der Stadt Keratea gefunden. Der Standort der Kunstwerke wurde von einem 49-jährigen Griechen genannt, der an dem Diebstahl der Gemälde beteiligt gewesen sein soll.