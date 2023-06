Die Ausfuhren über den Getreidekorridor gingen um ein Drittel zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche wurden über die Seehäfen in der Region Odessa 438.100 Tonnen Agrarerzeugnisse exportiert, 33 % weniger als in der Vorwoche. Dies berichtete der Ukrainian Agribusiness Club (UCAB) am Dienstag, den 20. Juni.

Vom 12. bis 18. Juni wurden neun Schiffe in den Häfen beladen, vier weniger als in der Vorwoche. Diese Schiffe haben die für die Weiterfahrt erforderliche Inspektion noch nicht durchlaufen und warten auf sie.

Die Zahlen für die nächste Woche werden voraussichtlich noch schlechter ausfallen, da in der Vorwoche nur fünf Schiffe die Eingangskontrolle bestanden haben.

In der 46. Woche des Getreidekorridors wurden vor allem Mais (80 % der Gesamtausfuhren), Weizen (7 %) und Sonnenblumenkuchen (7 %) ausgeführt. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden in asiatische Länder (China, Türkei) und nach Europa (Spanien, Italien, Frankreich) geliefert.

Insgesamt hat die Ukraine seit der Eröffnung des Getreidekorridors am 1. August 2022 32 Mio. Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse exportiert.