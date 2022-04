Ein ausländisches Schiff, das von russischen Truppen beschossen wurde, sinkt in Mariupol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein ziviles Schiff, das von russischen Truppen beschossen wurde, sinkt im Hafen von Mariupol. Dies teilte das Innenministerium am Dienstag, 5. April, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind in der Nacht während eines weiteren Beschusses von Mariupol von See aus ein unter der Flagge der Dominikanischen Republik fahrendes ziviles Schiff traf, das an einem der Liegeplätze lag.

Der Treffer verursachte einen Brand im Maschinenraum und verletzte ein Besatzungsmitglied. Der Kapitän gab über den internationalen Seesicherheitskanal ein SOS und eine Nachricht aus: „Achtung! Achtung! Das unter dominikanischer Flagge fahrende Schiff wurde brutal verwüstet, alles ist kaputt, die Brücke ist verwüstet. Feuer im Maschinenraum. Es gibt Tote.“

Infolge des Lecks begann das Schiff zu sinken und ein Feuer brach aus.

Die Grenzschützer leisteten den Verletzten sofort Hilfe und brachten die Besatzung in Sicherheit.

Das Feuer auf dem Schiff wütet weiter, das Schiff geht allmählich unter Wasser und die Rettungsaktion kann unter ständigem Beschuss nicht durchgeführt werden…