Autogas an Tankstellen verteuert sich weiter

Die Kosten für Autogas an ukrainischen Tankstellen steigen weiter an. Dies berichtete am Freitag, den 27. Oktober, die Branchenpublikation epkogr unter Berufung auf die Daten der Preisüberwachung des Marktes der Consulting Group „A-95“.

Experten weisen darauf hin, dass vom 20. bis 27. Oktober der Durchschnittspreis in den Einzelhandelsketten für Autogas um 1,14 Hrywnja auf 27,62 Hrywnja/Liter gestiegen ist.

„Im Laufe der Woche stieg der Gaspreis in den regionalen Netzen „Rur Group“ und ZOG stärker an – um 2 Hrywnja – auf 28,5 Hrywnja/Liter bzw. 28,3 Hrywnja/Liter. Am wenigsten von allen – in Riwne Netzwerk „Olas“ – um 15 Kopeken, bis zu 25,6 Hrywnja/Liter“, berichten Experten.

Sie fügten hinzu, dass der Preis für Autogas an den OKKO- und WOG-Tankstellen um 1,2 Hrywnja und 1,5 Hrywnja auf 27,49 Hrywnja/Liter bzw. 27,48 Hrywnja/Liter gestiegen ist. An den Ukrnafta-Tankstellen stieg der Gaspreis um 1,5 Hrywnja und kostet nun 26,90 Hrywnja/Liter.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die nächste Erhöhung der Einzelhandelspreise für Autogas ebenfalls am 25. Oktober gemeldet wurde.

