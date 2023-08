Awdijiwka überlebte einen Raketeneinschlag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Donezk schlugen am Morgen zwei russische Raketen in der Nähe eines Versorgungsunternehmens in Awdijiwka ein. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kirilenko, am Montag, den 14. August, auf Telegram.

In Richtung Donezk schlugen am Morgen zwei Raketen in der Nähe eines Versorgungsunternehmens in Awdijiwka ein. In der Gemeinde Lastochkino Ocheretinskaya wurde eine Person verwundet. Unter Beschuss – die Nachbarschaft der Kurakhovska Gemeinde… Acht Beschüsse der Lymanska Gemeinde wurden aufgezeichnet, schrieb der Leiter der Region.

Er stellte fest, dass der Feind in Richtung Horliwka in der Gemeinde Chasovoyarska zwei Industriegebäude und ein Privathaus beschädigte. In Torezk wurden ein Haus und eine Infrastruktureinrichtung beschädigt. In der Gemeinde Soledarska wurden Vasyukivka und Rozdolovka beschossen.

Nach Kyrylenko, auch in der Horlivka Richtung, zwei Häuser in Seversk wurden zerstört.