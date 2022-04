Azovstal wurde über Nacht von 35 Luftangriffen getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben in der vergangenen Nacht 35 Luftangriffe auf die Azovstal-Anlage in Mariupol geflogen. Dies teilte das Regiment der Asowschen Nationalgarde am Dienstag, den 26. April, auf Telegramm mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bombardierung von Azovstal stattfindet, obwohl sich dort Zivilisten vor dem Beschuss verstecken.

„Allein in der letzten Nacht gab es 35 Luftangriffe, bei denen eine der Werkstätten Feuer fing. Vor allem aber haben die Zivilisten unter den Trümmern darunter gelitten“, wurde Asow mitgeteilt.

Es wird angegeben, dass Soldaten erste Hilfe leisten und alle Anstrengungen unternehmen, um Zivilisten aus den Trümmern zu befreien.