Bürgermeister von Melitopol berichtet über mysteriöse Todesfälle von Invasoren in der Region Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, sagte, dass im besetzten Teil der Region Saporischschja in einer Reihe von Städten mysteriöse Todesfälle unter den russischen Militärs zu verzeichnen sind. Darüber sagte er in der Sendung des TV-Marathon.

„Wir verstehen, dass wir vor allem mehrere Situationen berücksichtigen müssen. Wir sehen in der letzten Woche offenbar einen massiven Verfall des Geistes bei den Feinden“, stellte er fest.

Laut Fedorow wurden die Leichen von zwei Russen in Tokmak gefunden, nicht an der Front, sondern in der Nachhut. Es wurde auch bekannt, dass sich in Melitopol ein russischer Soldat einfach erhängt hat, weil er sich weigerte, Befehle zu befolgen.

„Wir sehen eine Tendenz, dass die Feinde heute Filtrationen durchführen und nach Autos suchen, in denen verkleidete Russen sitzen“, sagte der Bürgermeister von Melitopol.

Er präzisierte, dass dies geschieht, weil einige Eindringlinge nicht kämpfen wollen, sie wechseln in Zivilkleidung und versuchen, das vorübergehend besetzte Gebiet zu verlassen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es neulich im besetzten Berdjansk starke Explosionen gegeben hat.