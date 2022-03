Das Büro des Präsidenten hat Instrumente zur Beeinflussung der russischen Elite benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Weltgemeinschaft hat möglicherweise ein Instrument gefunden, um auf die russische Elite einzuwirken. Michail Podoljak, Berater des Leiters des Präsidialamtes, sagte dazu.

„Obligatorisches Ölembargo. Eine totale. Trotz der etwas weichen Position Deutschlands. Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Borrell, sagt bereits offen, dass Mariupol ein erwiesenes schweres Kriegsverbrechen der Russischen Föderation ist, und dass es daher notwendig ist, dieses Rohstoffwerkzeug sofort und dicht zu schließen. Fragen an das Büro des EG-Präsidenten und den Verzicht auf Quoten für die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien“, schrieb er auf Telegram.

Darüber hinaus habe der französische Finanzminister Le Maire angekündigt, Vermögenswerte der Zentralbank im Wert von 22 Milliarden Euro de facto einzufrieren.

„Weitaus heikler ist jedoch das direkte Einfrieren von Geldern auf Privatkonten, wie es in Frankreich in Höhe von 150 Milliarden Euro geschehen ist. Außerdem wurden in ganz Frankreich Immobilien im Gesamtwert von 500 Millionen Euro eingefroren, die allein 30 russischen Familien gehören. Und das ist das Wichtigste. Die wirksamsten Instrumente liegen natürlich in den Händen des US-Justizministeriums, das mehrere Spezialteams eingerichtet oder aktiviert hat, um nach russischem Eigentum jeglicher Art zu suchen und es zu beschlagnahmen. KleptoCapture – die gesamte Elite und Nomenklatura und ihr Geld. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) arbeitet bereits eine Liste der reichsten Russen ab. FinCen ist eine Überwachungsgruppe, die alle Geldtransaktionen bewertet. Kurz gesagt, sie werden alles von jedem finden. Und sie werden sie uns endgültig wegnehmen“, so Podoljak.