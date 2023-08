Das Büro des Präsidenten hat das Ziel des Gipfels in Saudi-Arabien genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine bereitet weiterhin das zweite Treffen auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater und der politischen Berater der Staatsführer vor. Das Gipfeltreffen wird in Saudi-Arabien stattfinden, sagte der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak am Mittwoch, den 2. August, in Telegram.

Ihm zufolge wird sich das Treffen auf die wichtigsten Prinzipien des Friedens konzentrieren, die auf der Friedensformel von Präsident Wolodymyr Selenskyj basieren.

„Unser Ziel in Saudi-Arabien ist es, eine einheitliche Vision der Formel zu entwickeln und die Möglichkeiten des bevorstehenden Weltfriedensgipfels durchzuarbeiten“, schrieb er.

Laut Jermak brauchen die Ukrainer die Wiederherstellung der Weltordnung, des Völkerrechts und die Schaffung eines gerechten Friedens auf der Grundlage der UN-Charta und zu den Bedingungen der Ukraine.

Er wies darauf hin, dass nach dem Treffen in Kopenhagen, das im Juni stattfand, die Zahl der Teilnehmer an der Initiative in Saudi-Arabien erhöht werden wird – unter ihnen werden die Länder des Westens, Asiens, Afrikas, des Nahen Ostens und Lateinamerikas sein.

Jermak erinnerte auch an die drei Ebenen, die in der Strategie der Ukraine enthalten sind und die sich auf die Umsetzung der Friedensformel beziehen.