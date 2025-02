"Die Bedürfnisse der Menschen werden nicht befriedigt": Das Ministerium für Entwicklung verspricht, das Tempo des Wiederaufbaus von Borodyanka zu beschleunigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerium für Gemeinden und Gebietsentwicklung hat die Agentur für Wiederaufbau angewiesen, den Wiederaufbau von Borodyanka in der Region Kiew zu beschleunigen, das durch russischen Beschuss während der Besetzung im Jahr 2022 schwer beschädigt wurde, berichtet der Pressedienst des Ministeriums. Es wird darauf hingewiesen, dass die Agentur an 20 Hochhäusern in Borodyanka arbeitet. Auch Verwaltungsgebäude, eine Schule und eine Kultureinrichtung werden restauriert. Bei einigen der Einrichtungen steht die Planungsphase kurz vor dem Abschluss. Trotzdem warten die Menschen seit drei Jahren darauf, nach Hause zurückzukehren: „Die Arbeiten sind im Gange, die Restaurierung ist im Gange. Aber das ist nicht genug. Das Tempo des Wiederaufbaus entspricht nicht den Bedürfnissen der Menschen. Ich habe einen klaren Auftrag erteilt, die Arbeiten zu beschleunigen. Bis zum Herbst 2025 sollten die Menschen wieder in ihre Häuser einziehen können“, sagte Olexij Kuleba, Vizepremierminister für Wiederaufbau und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung:

Im Jahr 2024 hatten Experten des Staatlichen Rechnungshofs bei einer Prüfung des Borodyansky-Dorfrats Verstöße im Wert von 19,8 Millionen Hrywnja bei der Verwendung der für den Wiederaufbau des Dorfes bereitgestellten Mittel festgestellt.