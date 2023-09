Befreiung von Klitschtschijiwka: Geheimdienst zeigte Aufnahmen der Kämpfe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat ein Video von der Befreiung von Klitschtschijiwka in der Region Donezk von den russischen Angreifern gezeigt. Das Video wurde auf dem Kanal der Hauptdirektion des Geheimdienstes in YouTube veröffentlicht.

„Befreiung der Heimat! Auf dem Video – Aufnahmen von den Kämpfen um die Befreiung unseres Klitschtschijiwka! Tapfere Soldaten des 4. Dienstes der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine rücken weiter vor!“ – heißt es in der Nachricht.

Wir erinnern daran, dass die Kämpfer der Brigade der Nationalen Polizei Ljutiw zusammen mit den Soldaten der 80. OGSHBr und der 5. OSHBr am 17. September in schweren Kämpfen Klitschtschijiwka in der Richtung Bachmut im Gebiet Donezk befreit haben. Die Russen hatten diese Siedlung im Januar 2023 erobert, insbesondere durch die Kräfte des privaten Militärunternehmens Wagner.

Die Befreiung von Klitschtschijiwka hat einen Brückenkopf für die ukrainischen Streitkräfte geschaffen, der es ihnen ermöglicht, eine weitere Offensive zu entwickeln.