Es ist bekannt geworden, wie die Lichter am 1. Juli ausgeschaltet werden sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Stromverbrauch in der Ukraine steigt aufgrund der Hitzewelle, so dass wir auf Stromausfälle nicht verzichten können, hat Ukrenerho erklärt.

In der Ukraine wird es am ersten Juli-Tag den ganzen Tag über planmäßige Lichtausfälle geben, aber keine verstärkten Einschränkungen. Dies berichtete Ukrenerho am 30. Juni.

„Morgen werden die Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs den ganzen Tag über angewendet. Der Grund – der Anstieg des Energieverbrauchs aufgrund der Hitze“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass die aktuellen Zeitpläne der stündlichen Abschaltungen auf den Webseiten von oblenergo und auf deren Seiten in den sozialen Netzwerken zu finden sind.

„Wenn es Licht gibt – bitte verbrauchen Sie sparsam“, bat Ukrenerho.