Ein Bekannter erschoss einen Einwohner von Kiew mit einer Maschinenpistole

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Bila Zerkwa erschoss ein Mann seinen Bekannten mit einer Maschinenpistole und flüchtete. Er wird von der Polizei gesucht. Das berichtet der Pressedienst der Polizei der Region.

„Am 7. Januar, gegen 2 Uhr nachts, rief eine Anwohnerin die Polizei und meldete, dass sie einen unbekannten Mann mit einer Schusswunde im Bauch gefunden habe“, heißt es in dem Bericht.

Wie die Gesetzeshüter herausfanden, ruhte sich das 50-jährige Opfer in einer der Unterhaltungseinrichtungen der Stadt aus. Er hatte einen Konflikt mit einem neuen Bekannten, nachdem er Alkohol getrunken hatte. Der Mann holte eine Schusswaffe aus seinem Auto und schoss nach oben. Dann verfolgte er seinen neuen Kumpel, schoss zweimal auf ihn und floh vom Tatort.

Das Opfer wurde mit einer Schusswunde im unteren Rücken ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil.

Die Polizei des Kiewer Gebiets fahndet nach dem am 5. Oktober 1993 in Donezk geborenen Jewhen Walerijewitsch Chomenko, der an dem Verbrechen beteiligt war.

Ihm drohen zwischen 10 und 15 Jahren Gefängnis oder lebenslanger Haft.

