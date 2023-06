Der Berater des Ministerpräsidents hat sich für einen bequemen Erhalt von Stromsubventionen ausgesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Menschen, die aufgrund der Revision des Stromtarifs Subventionen benötigen, wird in der ukrainischen Bevölkerung zunehmen. Der Mechanismus für den Erhalt solcher Entschädigungen sollte so bequem wie möglich gestaltet werden. Dies erklärte der Berater des Ministerpräsidents für die europäische Integration der Ukraine, Olexij Ryabchyn, am Montag, den 5. Juni.

Er versicherte, dass eine so schwierige politische Entscheidung wie die Überarbeitung des Stromtarifs für Haushalte sehr sorgfältig vorbereitet worden sei. Die Nationale Kommission, die für die staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich zuständig ist (Nationale Kommission, die für die staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich zuständig ist), hat Berechnungen vorgelegt, die in Sitzungen diskutiert und dann von der Regierung genehmigt wurden.

„Ich bin sicher, dass diese Berechnungen gemacht wurden, denn ohne sie können solche Entscheidungen nicht getroffen werden“, sagte Rjabchin.

Er versicherte, dass Menschen, die den neuen Tarif nicht bezahlen können, Subventionen erhalten werden.

„Wir sehen, dass es in verschiedenen Ministerien bestimmte Aufgaben gibt, die mit der Überprüfung von Subventionen und der Digitalisierung dieser Dinge zu tun haben, um es so bequem wie möglich zu machen“, sagte er.

Der Berater des Ministerpräsidents betonte, dass ein benutzerfreundlicheres System für die Gewährung von Subventionen geschaffen werden müsse.

„Um nicht mit Papierkram herumlaufen zu müssen, denke ich, dass wir es auf eine humane, innovative Art und Weise machen müssen, damit die Menschen diese Entschädigungen beantragen können“, schloss er.

Später erläuterte das Energieministerium die Notwendigkeit, den Stromtarif in der Ukraine anzuheben.