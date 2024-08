Wir bereiten Lösungen für das Militär vor, die unnötige Bürokratie beseitigen werden - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine hat neue Lösungen für das Militär angekündigt, die unnötige Bürokratie und Papierkram beseitigen werden

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj sagte, dass neue und moderne Lösungen für das Militär vorbereitet werden, die eine Menge unnötiger Bürokratie und Papierkram in den Einheiten beseitigen werden. Sie werden in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Der Präsident der Ukraine sagte dies in seiner abendlichen Videoansprache.

„Ich habe auch ein Treffen mit dem Team des Verteidigungsministeriums gehabt. Wir bereiten neue und absolut moderne Lösungen für unsere Soldaten vor, die definitiv eine Menge unnötiger Bürokratie und Papierkram in den Einheiten beseitigen werden. Diese Lösungen werden unserer Gesellschaft bald vorgestellt werden“, sagte der Präsident. Im Februar kündigte das ukrainische Verteidigungsministerium an, dass es automatisierte Buchhaltungssysteme in den Militäreinheiten einführen werde. Damals betonte das Ministerium, dass dies ein Weg sei, die Bürokratie abzubauen. Das Verteidigungsministerium wandte sich an Unternehmen mit Erfahrung im Aufbau digitaler Infrastrukturen. Eines von ihnen erklärte sich bereit, auf freiwilliger Basis zu helfen.