Beschossenes Mariupol wurde aus der Vogelperspektive gezeigt

Mariupol, das seit mehreren Tagen unter Beschuss steht, wurde aus der Vogelperspektive gezeigt.

Die Evakuierung der Zivilbevölkerung in der Stadt ist seit zwei Tagen in Folge unterbrochen, da die russische Seite die Schweigepflicht verletzt hat.

Anwohner berichten von einer katastrophalen Situation.

„Alle Menschen in Mariupol sind in tödlicher Gefahr. Die Kommunikation mit den Verwandten wurde vollständig unterbrochen. Die Stadt ist ohne Licht. Kein Wasser, kein Essen, keine Wärme… Tausende von friedlichen Menschen sterben jetzt“, sagte ein Einwohner von Mariupol in einer Videobotschaft…