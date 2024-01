Beschuss von Pokrowsk: zwei Leichen geborgen und ein Mann gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Rettungskräfte haben die Leiche eines Mannes am Ort des russischen Beschusses in Pokrowsk geborgen. Dies berichtet der Staatliche Dienst für Notfallsituationen der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal am Sonntag, den 7. Januar.

Am 7. Januar um 15:00 Uhr wurden an der Stelle, an der zwei private Wohnhäuser durch Beschuss zerstört wurden, die Leichen von zwei Menschen geborgen, 1 Person wurde gerettet.

Zurzeit wird weiter nach drei Personen, darunter zwei Kinder, gesucht.

Die Rettungskräfte haben bereits 62 Tonnen zerstörter Teile von Häusern beseitigt.

Derzeit werden Leichenteile zur weiteren Identifizierung der Toten eingesammelt.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben russische Truppen Pokrowsk beschossen und es gibt Opfer, aber genauere Informationen gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Später gab es Angaben über sechs Verwundete.