Beschuss der Region Donezk: fünf Tote, vier Verletzte

Infolge der russischen Aggression wurden in den letzten 24 Stunden in der Region Donezk fünf Menschen getötet und vier Menschen verletzt. Das berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Dienstag, den 29. August, auf Telegram.

„Am 28. August haben die Russen fünf Bewohner der Region Donezk getötet: zwei in Dalnyi, je einen in Torezk, Lyman und Velyka Novoselka“, schrieb er.

Nach Angaben von Kirilenko wurden vier weitere Menschen in der Region verletzt.

Wir erinnern daran, dass am 24. August russische Truppen während des Beschusses von Kurachowo in der Region Donezk einen Supermarkt getroffen und vier Zivilisten verletzt haben.