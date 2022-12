In den besetzten Städten werden ukrainische Flugblätter verteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In vorübergehend besetzten Städten verteilen Widerstandskräfte patriotische Flugblätter und Bänder, berichtet das Nationale Widerstandszentrum.

„Ukrainische Symbole werden weiterhin aktiv in Städten und Dörfern der vorübergehend besetzten Gebiete verteilt. Insbesondere Mitglieder der Bewegung der Gelben Bänder sind in dieser Woche in Genitschesk, Melitopol, Enerhodar, Luhansk und Donezk auf die Straße gegangen“, so das Zentrum.

Das CNS betonte, dass Flugblätter und Bänder eine lebendige Manifestation des Kampfes der Menschen unter vorübergehender Besetzung sind…