Ein betrunkener Mobilisierungsflüchtling, der einen Halt verschlafen hatte, wurde an der Grenze festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Mann sollte mit dem Bus nach Uschhorod fahren, vor dem Kontrollpunkt aussteigen und auf das Gebiet der Slowakei übersetzen. Aber alles endete im Bus.

Grenzbeamte hielten den Mann fest, der die Ukraine illegal verlassen wollte. Doch er verschlief den Halt in Uschhorod, berichtete der staatliche Grenzdienst der Ukraine am Samstag, den 14. September.

Es steht fest, dass der Täter plante, über die Slowakei nach Polen zu gelangen, wo sein Vater lebt, aber keine legalen Gründe für die Ausreise hatte. Deshalb hat er sechs Monate lang einen Plan und eine Reiseroute entwickelt, nach der er gehandelt hat.

„Der Mann sollte nach Bukovel gelangen und von dort mit dem Bus nach Uschhorod fahren, vor dem Kontrollpunkt aussteigen und diesen verlassen, um in die Slowakei zu gelangen. Alles endete in dem Bus. „Aus Mut“ beschloss der Täter zu trinken und schlief ein. Die Grenzbeamten an der Passkontrolle weckten ihn auf“, heißt es in der Nachricht.

Zuvor wurde auf der Donau ein Ausbrecher aus der Mobilisierung gefasst, der „im Stil von Bond“ nach Rumänien fliehen wollte. Der Mann benutzte einen Unterwasserscooter, um den Wasserweg schneller zu überwinden.