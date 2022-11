Ein Bewohner der Region Kiew starb bei dem Versuch, eine Panzergranate zu entschärfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Mann, der versuchte, eine Panzergranate zu entschärfen, erlag in der Region Kiew seinen Schrapnellwunden. Dies teilte Andrej Nebytov, Leiter der Polizei der Region Kiew, mit.

„Ein schrecklicher und sinnloser Tod. Ein 50-jähriger Mann, der gestern Abend versucht hatte, eine Panzergranate zu entschärfen, erlag heute im Krankenhaus seinen Granatsplitterwunden. Der Sprengkörper wurde von einem Bewohner von Stariye Petrovtsy in dem Gebiet aufgegriffen, in dem in der Region Kiew aktive Kampfhandlungen stattfanden“, sagte er.

Laut Nebytov wurden in der Wohnung des Opfers auch Flugzeugraketen, Teile von Artilleriegranaten, scharfe Granaten, Munition und sogar Teile eines Uragan-Raketenwerfers gefunden.