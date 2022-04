Die Bewohner der Region Luhansk wurden aufgefordert, in sicherere Gebiete zu ziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Luhansk, Serhij Haidai, hat die Bewohner des Frontgebiets, in dem, wie er sagte, der Kampf um den Donbass tobt, aufgefordert, sich vorübergehend an einen sichereren Ort zu begeben. Gaidai richtete am Sonntag, den 17. April, auf seiner Facebook-Seite einen solchen Appell an die Bewohner der Region.

Gaidai sagte voraus, dass die nächste Woche „schwierig werden könnte“.

„Je weniger Zivilisten an der Front verbleiben, desto schneller werden die Verteidigungskräfte mit den russischen Besatzern fertig“, sagte er.

Er betonte auch, dass man nicht damit rechnen dürfe, diese Zeit zu Hause „aussitzen“ zu können.

„Was aussitzen? Flächenbombardierung? Werden die Kinder das, was sie sehen können, psychologisch verkraften können? Ist es Hartnäckigkeit? Ist es Verantwortungslosigkeit? Sind Sie bereit, freiwillig zu sterben? Ich habe keine verständliche Antwort erhalten“, beklagte er.

Bei der Evakuierung drängte er darauf, dass es keine Verzögerung geben dürfe.

„Es könnte das letzte Mal sein, dass wir noch eine Chance haben, dich zu retten. Wie soll das geschehen? Wahrscheinlich auf die traditionelle Art der Nazis, wenn man morgens im Luftschutzkeller vor dem schrecklichen Grollen die Augen aufschlägt“, schrieb er.

Er sagte, die Ukrainer sollten wissen, dass „die ukrainischen Streitkräfte bereit sind, die Russen zu empfangen, und zwar so, dass die ‚Gäste‘ schnell nach Hause laufen wollen“.

„Die ukrainische ‚Gastfreundschaft‘ kennt keine Grenzen“, fügte er mit einem Lächeln hinzu. – Wie schnell unsere Verteidiger die russische Invasion bewältigen, hängt auch von Ihnen ab. Das einzige, was man tun muss, ist, am Leben zu bleiben“, fügte er hinzu.