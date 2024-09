Biden kündigte für Oktober ein Treffen im Ramstein-Format in Deutschland an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ebenfalls heute haben die USA neue Militärhilfe für die Ukraine im Wert von 7,9 Milliarden Dollar bereitgestellt und Sanktionen gegen Russland verhängt. Insbesondere genehmigte Präsident Joe Biden die Bereitstellung von Joint Standoff Weapon Marschflugkörpern für die Ukraine

Am 26. September kündigte US-Präsident Joe Biden an, dass das nächste Treffen der Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen in der Ukraine (Ramstein-Format) im Oktober dieses Jahres stattfinden soll, wobei das genaue Datum nicht genannt wurde.

Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die auf der Website des Weißen Hauses veröffentlicht wurde.

„Nächsten Monat werde ich ein Treffen auf der Ebene der Führer der Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine in Deutschland einberufen, um die Bemühungen von mehr als 50 Ländern zu koordinieren, die die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression unterstützen“, sagte der US-Präsident.

Das letzte Treffen der Kontaktgruppe zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine fand am 6. September statt. Damals sprach Präsident Wolodymyr Selenskyj, der zum ersten Mal in Ramstein war.

Das letzte Treffen der Kontaktgruppe zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine fand am 6. September statt. Damals sprach Präsident Wolodymyr Selenskyj, der zum ersten Mal in Ramstein war.