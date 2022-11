Bildungseinrichtungen in der Region Kiew werden auf Fernunterricht umgestellt - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildungseinrichtungen in der Region Kiew werden ab Mittwoch, dem 16. November, bis zum Ende der Woche ihre Arbeit im Fernunterricht fortsetzen. Dies teilte die Kiewer Regionale Militärverwaltung (RPMA) am Dienstag, den 15. November, in ihrem Telegram-Feed mit.

„Die Bildungseinrichtungen der Region Kiew werden vom 16. November bis zum Ende der Woche im Fernunterrichtsmodus arbeiten. Diese Entscheidung wurde angesichts der Sicherheitslage im Zusammenhang mit den massiven Raketenangriffen vom 15. November getroffen“, teilte die regionale Militärverwaltung mit.

Die regionalen Behörden fügten hinzu, dass sie weitere Änderungen im Bildungsprozess ankündigen würden, sollten sich weitere Änderungen ergeben…