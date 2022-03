Bildungsprozess nur in zwei Regionen ausgesetzt - Ministerium für Bildung und Wissenschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine hat die dritte Woche des Schulunterrichts unter Kriegsrecht begonnen. Der Fernunterricht wurde in 13 Oblasts organisiert. In zwei Regionen wurde der Unterricht vollständig ausgesetzt. Dies gab der ukrainische Bildungsminister Serhij Shkarlet bekannt.

„In 4 Oblasten gibt es zum Teil Fernunterricht oder Ferien in den Schulen. In 5 Oblasten ist der Prozess teilweise weit weg, Ferien oder der Unterricht wird ausgesetzt. In 2 Regionen, in denen die Lage nach wie vor angespannt ist, wird der Bildungsprozess ausgesetzt“, schrieb er auf Telegram.

Für einen Oblast liegen aufgrund aktiver Feindseligkeiten in der Region keine Informationen vor.

Shkarlet betonte, dass Kinder, die vorübergehend vertrieben werden, die Möglichkeit haben, die Schule am Ort ihres vorübergehenden Aufenthalts zu besuchen.

„Innerhalb einer Woche ist die Zahl der vorübergehend vertriebenen Kinder, die aus anderen Regionen zum Unterricht gekommen sind, auf fast 51 Tausend Schüler gestiegen“, sagte der Leiter des Bildungsministeriums.

Was die Vorschuleinrichtungen anbelangt, so nutzen laut Sergei Shkarlet in acht Regionen einige Kindergärten Elemente des Fernunterrichts für ihre Arbeit. In sechs Regionen haben einige Kindergärten ihre Arbeit in gewohnter Form wieder aufgenommen. In den übrigen Oblasts findet der Bildungsprozess nicht statt…