Russische Streitkräfte schlugen mit einer ballistischen Rakete auf das Gebäude des Dramatheaters im Zentrum von Tschernihiw ein, als sich dort im Rahmen des Demotags „Ljutije Ptaschki“ Drohnenhersteller und Schulen für Luftaufklärung trafen.

Die russischen Raketenangriffe auf ukrainische Städte, Häfen und Menschen spiegeln die Tiefe wider, in die Russland gesunken ist. Das sagte die Leiterin der diplomatischen Vertretung der USA in der Ukraine, Brigitte Brink, am Samstag, den 19. August, in X (früher Twitter).

Sie betonte, dass sie den Raketenangriff auf das Zentrum von Tschernihiw verurteile, als dort Drohnenhersteller und Schulen für Luftaufklärung im Rahmen des Demotages „Ljutjer Vögel“ einen Start durchführten, bei dem sieben Menschen getötet und mehr als hundert verletzt wurden.

„Schreckliche Nachrichten über den heutigen Beschuss des historischen Zentrums von Tschernihiw. Unschuldige Männer, Frauen und Kinder, die einen schönen Samstag – einen Feiertag in der Ukraine – genossen, hätten nicht getötet oder verwundet werden dürfen“, schrieb sie.